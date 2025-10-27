Эксперт Койтов заявил, что родители отвечают за действия детей на маркетплейсах

Фото: depositphotos/imagepointfr

За действия детей в интернет-банках и на маркетплейсах с телефона взрослых отвечают родители, заявил Москве 24 председатель Союза потребителей России Алексей Койтов.

Эксперт прокомментировал решение Второго кассационного суда, который подтвердил право родителей отказаться от покупки, которую ребенок сделал через их аккаунт в интернет-магазине. Судебная инстанция рассмотрела дело москвички, малолетняя дочь которой нажала в личном кабинете приложения кнопку "к оформлению" 102 товаров, находящихся в корзине. Женщина попыталась отменить заказ, но ей отказали, после чего она направила претензию.

"Если с телефона были совершены покупки или переводы – это юридически значимое действие. Просто сказать, что это ребенок баловался, не выйдет. На устройствах и в приложениях есть ряд степеней защиты, которые позволяют этого избежать", – пояснил Койтов.

Он напомнил, что по закону гражданин имеет право отказаться от заказанных товаров до получения или в течение 7 дней после. Максимум – может возникнуть обязанность возместить обратную доставку.

"Соответственно, если от товара отказались сразу же, до его поступления в пункт выдачи, то и расходов быть не может", – подчеркнул специалист.

По его словам, в настоящее время маркетплейсы часто не дают покупателям технической возможности отказаться от товара до того, как он придет в пункт выдачи. Койтов назвал это грубейшим нарушением прав потребителей. Он считает, что если бы интернет-площадки давали возможность отказаться от заказа в течение определенного времени, то не возникало бы никаких расходов.

"Если такой случай все же произошел, нужно незамедлительно обратиться в чат поддержки, а также на электронную почту площадки и продавца, если они различаются. Лучше задействовать все информационные каналы, которые доступны", – рекомендовал председатель Союза потребителей РФ.

Он уточнил, что в случае игнорирования требований или их затянутого исполнения человек может обратиться в Роспотребнадзор со всеми доказательствами попыток отказа.

"В переписке лучше четко придерживаться своих требований и не соглашаться сначала принять товар, а потом пересмотреть свое решение. Чем раньше заявить о своем намерении и чем больше способов использовать, тем проще будет доказать ваше право на отказ. Последней инстанцией может стать суд", – заключил Койтов.

