Юрист Айвар: клиент может потребовать возврат денег за неудачную стрижку

Фото: 123RF.com/lightfieldstudios

Клиент имеет право вернуть деньги после неудачной стрижки, если форма или длина волос не соответствуют согласованным пожеланиям, а также если присутствуют явные дефекты. Об этом Life.ru рассказала профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

"Ситуация, к сожалению, типовая для сферы бытовых услуг: услуга оплачена, но результат стрижки не соответствует согласованному запросу и обычным требованиям к качеству. Здесь важно понимать – спор решается не на уровне эмоций "мне не нравится", а через доказательство того, что исполнитель оказал услугу с недостатками и не обеспечил согласованный результат", – поделилась юрист.

По словам Айвар, закон "О защите прав потребителей" в таких случаях позволяет требовать бесплатного устранения недостатков, соразмерного снижения цены, повторного выполнения услуги, компенсации расходов на исправление у другого мастера, а при существенных нарушениях – отказаться от договора и вернуть уплаченные деньги.

Доктор юридических наук отметила, что ключевую роль имеют доказательства: необходимо сохранить чек об оплате или выписку по карте, переписку с салоном, а также любые другие подтверждения согласованных требований к длине и форме волос. Например, документы или сообщения.

В день стрижки эксперт рекомендует сделать фото и видео при естественном освещении с разных ракурсов: анфас, профиль, затылок и крупным планом линию среза. Особенно убедительно, по ее словам, если на снимках видны перепады длины на симметричных участках, завалы линии среза или проплешины.

Если исправление возможно только за счет дополнительного укорачивания, это служит дополнительным аргументом, поскольку результат восстановлению не подлежит.

"Если салон спорит и уходит в стандартную защиту "это вопрос вкуса", ситуацию усиливает независимое подтверждение: краткое заключение специалиста – мастера или технолога другого салона, где описаны дефекты и способы исправления, а также чек на корректировку в другом месте как подтверждение реальных расходов", – отметила Айвар.

Она добавила, что важно заявить о недостатках сразу и направить письменную претензию, чтобы исключить аргументы о том, что клиент изменил стрижку позже.

По словам профессора, законодательство защищает именно качество услуги и ответственность исполнителя. При грамотной фиксации доказательств подобные споры чаще всего заканчиваются возвратом денег и возможными санкциями для салона.

При выявлении недостатков важно действовать без промедления: зафиксировать результат, сохранить чеки и переписку, получить заключение независимого специалиста и направить официальную претензию со ссылкой на закон.

Если клиенту было отказано, он вправе обратиться в суд, потребовав не только вернуть стоимость услуги, но и штраф в размере 50% по пункту 6 статьи 13, а также компенсацию морального вреда по статье 15, уточнила эксперт.

