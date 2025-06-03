Юрист Билялова: давать деньги в долг надо по договору займа

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Оформление договора и залог при одалживании денег дают большую вероятность получить их обратно. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анастасия Билялова.

Ранее 33% россиян рассказали, что без колебаний дают деньги в долг друзьям и родственникам. При этом 17% не делают это принципиально, а 23% столкнулись после этого с неприятным опытом. Об этом стало известно по результатам исследования, которые опубликовало РИА Новости.

Билялова напомнила, что многие скрепляют обязательства по возврату долга расписками. Однако они не учитываются в суде, если там не прописаны все условия передачи денег, отметила юрист.

По ее словам, чтобы точно обезопасить себя от вероятности не вернуть деньги назад, надо заключать договор займа.





Анастасия Билялова юрист В договоре обязательно нужно прописать, какую сумму и на какой срок деньги даются взаймы, срок возврата и штрафные санкции за неисполнение обязательства. Это нужно, чтобы у должника был стимул вернуть деньги. В идеале надо еще и указывать залоговое имущество, которое в противном случае покроет долг.

Также в договоре надо прописать, каким образом будут передаваться деньги – наличными или переводом.

"Во втором случае следует обязательно написать в сообщении платежа: "в долг по такому-то договору". Бывают случаи, когда недобросовестный заемщик говорит, что денег не получал, а перевод якобы был совсем по другому поводу", – пояснила Билялова.

Крупные суммы юрист посоветовала передавать в присутствии нотариуса, чтобы максимально себя обезопасить.

"Встречается много дел, в которых должник заявлял, будто не получал никаких денег, а подписать договор его заставили, когда он был невменяем", – отметила эксперт.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, какие долги передаются по наследству. Она отметила, что кредиты, займы, долги по коммуналке и налогам лягут на плечи того, кто наследует имущество. При этом задолженность по алиментам и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не придется, отметила эксперт.

