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28 мая, 17:07

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Юрист Георгиева: долги по кредитам, ЖКУ и налогам переходят по наследству

Юрист объяснила, какие долги передаются по наследству

Фото: 123RF/veerasakpiyawatanakul

Просрочки по кредитам, ЖКУ и налогам переходят по наследству после смерти должника. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Она отметила, что, наследуя имущество, следует тщательно проверять, не было ли у умершего просрочек по платежам.

Задолженность по алиментам и штрафы за нарушение ПДД оплачивать не придется. А вот кредиты, займы, долги по коммуналке и налогам лягут на плечи того, кто наследует имущество.
Алла Георгиева
юрист

Информацию о долгах может дать нотариус, занимающийся оформлением наследственного дела. Также проверить это можно самостоятельно через сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Данные о долгах по ЖКУ представляют в управляющей компании, а по налогам – в Федеральной налоговой службе (ФНС), рассказала Георгиева.

При этом платежи могут быть даже больше цены перешедшего в собственность имущества. Однако наследник обязан оплачивать только сумму в пределах стоимости наследства, подчеркнула Георгиева.

Не связываться с долгами умершего родственника можно, только отказавшись от наследства. Оформить это надо у нотариуса по месту регистрации наследодателя.
Алла Георгиева
юрист

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, что коллекторы не имеют права звонить родным и коллегам должников. Из посторонних они имеют право обращаться только с поручителем, подчеркнул эксперт.

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Трошина Любовь

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