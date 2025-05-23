Юрист Георгиева объяснила, как оспорить включение в реестр должников по алиментам

Реестр должников по алиментам начнет работать в России с 25 мая. Для чего он нужен и что делать, если попасть туда по ошибке, расскажет Москва 24.

Для чего нужен реестр?

С 25 мая 2025 года вступит в силу закон о создании Единого федерального реестра должников по алиментам. Теперь в открытом доступе появятся ФИО, дата и место рождения таких граждан, сумма их долга и информация об исполнительном производстве. В частности, эти данные будут доступны банкам, работодателям и учреждениям, выдающим загранпаспорта, пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





Александр Хаминский юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Реестр объединит информацию из Федеральной службы судебных приставов (ФССП), судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки.

Реестр станет частью сервиса "Банк данных исполнительных производств", который ведет ФССП. При этом для актуализации списков ведомство начнет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования.

На данный момент мера носит социально-стимулирующий характер, пояснял журналистам директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. По его словам, выплачивать алименты россиян будет мотивировать в том числе риск "репутационных потерь".

При этом в будущем реестр должен стать "регулирующим", подчеркнул Аристов. В частности, включенные туда россияне могут быть "ограничены в получении определенных государственных услуг и преимуществ". Кроме того, прорабатывается возможность учитывать информацию из реестра при выдаче кредитов и регистрации автомобилей, подчеркнул директор ФССП.

Кто попадает в базу?

Всего с момента запуска реестра в нем окажутся около 190 тысяч человек, уточнял Дмитрий Аристов. Речь идет о тех, кого объявляли в розыск или уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов:



несовершеннолетним детям;

совершеннолетним, но недееспособным детям;

нетрудоспособным родителям.

Информировать граждан о включении в реестр будут сотрудники ФССП: уведомление поступит в течение одного дня письмом, телеграммой или по СМС. Убрать свои данные из перечня получится, только если полностью погасить долг.

Как оспорить включение в реестр?

Гражданам, которые определяли порядок выплат алиментов через суд и попали в перечень должников по ошибке, необходимо обращаться в ФССП. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева.





Алла Георгиева юрист Ошибки бывают даже тогда, когда человек всегда исполнял свои обязательства и против него ни разу не возбуждали исполнительное производство. Также возможна ситуация, что гражданин когда-то был неплательщиком, но уже погасил задолженность. В обоих случаях информация должна быть у приставов, поэтому у них следует требовать справку об отсутствии долгов.

Тем же, кто договаривался об уплате алиментов нотариально, нужно будет обращаться за справкой к нотариусу. Только после этого документ надо предъявлять в ФССП, пояснила юрист.

