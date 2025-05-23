Юрист Георгиева объяснила, как оспорить включение в реестр должников по алиментам

Реестр должников по алиментам начнет работать в России с 25 мая. Для чего он нужен и что делать, если попасть туда по ошибке, расскажет Москва 24.
Для чего нужен реестр?
С 25 мая 2025 года вступит в силу закон о создании Единого федерального реестра должников по алиментам. Теперь в открытом доступе появятся ФИО, дата и место рождения таких граждан, сумма их долга и информация об исполнительном производстве. В частности, эти данные будут доступны банкам, работодателям и учреждениям, выдающим загранпаспорта, пояснил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Реестр станет частью сервиса "Банк данных исполнительных производств", который ведет ФССП. При этом для актуализации списков ведомство начнет взаимодействовать с Фондом пенсионного и социального страхования.
На данный момент мера носит социально-стимулирующий характер, пояснял журналистам директор ФССП – главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов. По его словам, выплачивать алименты россиян будет мотивировать в том числе риск "репутационных потерь".
При этом в будущем реестр должен стать "регулирующим", подчеркнул Аристов. В частности, включенные туда россияне могут быть "ограничены в получении определенных государственных услуг и преимуществ". Кроме того, прорабатывается возможность учитывать информацию из реестра при выдаче кредитов и регистрации автомобилей, подчеркнул директор ФССП.
Кто попадает в базу?
Всего с момента запуска реестра в нем окажутся около 190 тысяч человек, уточнял Дмитрий Аристов. Речь идет о тех, кого объявляли в розыск или уже привлекали к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов:
- несовершеннолетним детям;
- совершеннолетним, но недееспособным детям;
- нетрудоспособным родителям.
Информировать граждан о включении в реестр будут сотрудники ФССП: уведомление поступит в течение одного дня письмом, телеграммой или по СМС. Убрать свои данные из перечня получится, только если полностью погасить долг.
Как оспорить включение в реестр?
Гражданам, которые определяли порядок выплат алиментов через суд и попали в перечень должников по ошибке, необходимо обращаться в ФССП. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявила юрист Алла Георгиева.
Тем же, кто договаривался об уплате алиментов нотариально, нужно будет обращаться за справкой к нотариусу. Только после этого документ надо предъявлять в ФССП, пояснила юрист.