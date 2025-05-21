ФССП проработает возможность запрета должникам по алиментам регистрировать авто

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В Федеральной службе судебных приставов прорабатывают возможность запрета для алиментщиков регистрировать автомобили. Об этом директор ФССП Дмитрий Аристов рассказал РИА Новости.

"Прорабатывается вопрос, касающийся отказа должникам по алиментным обязательствам, включенным в реестр, в предоставлении таких государственных услуг, как регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним", – отметил глава ФССП.

Также Аристов рассказал, что информация о неплательщиках алиментов будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока человек полностью не погасит задолженности.

Единый федеральный реестр должников по алиментам заработает в России с 25 мая 2025 года. На старте он будет включать как минимум 190 тысяч записей. Перечень объединит информацию из ФССП, судов и госорганов, что позволит автоматически фиксировать просрочки.

Данные будут доступны банкам, работодателям и учреждениям, выдающим загранпаспорта. Это позволит систематизировать сведения о неплательщиках и усилить меры взыскания, уверен юрист Александр Хаминский.

