Юрист Соловьев: клад на даче достанется владельцу участка и нашедшему тайник

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Найденный на даче клад поступает в собственность владельца участка, а также лица, который обнаружил его. Об этом в беседе с RT рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

По его словам, находка распределяется в равных долях между собственником участка и обнаружившим клад, если соглашением между ними не установлено иное.

"Согласно закону, клад – это зарытые в земле или сокрытые иным способом деньги или ценные предметы, собственник которых не может быть установлен либо в силу закона утратил на них право", – прокомментировал специалист.

Но стоит помнить, что если в составе клада будут вещи, которые являются культурными ценностями, то они подлежат передаче в государственную собственность. При этом собственник территории и обнаруживший клад имеют право на вознаграждение в размере 50% от стоимости клада. Эти нормы не применяются к тем, кто в силу своих обязанностей занимается раскопками или поисками, уточнил юрист.

"Гражданам, проживающим в прифронтовых и приграничных регионах, при обнаружении в земле или в иных местах сокрытых ценностей необходимо проявлять разумную осторожность и проверять обнаруженное на предмет возможного минирования", – заключил эксперт.

Ранее Сергей Собянин рассказывал про уникальные находки, сделанные археологами в столице. В частности, специалисты нашли у церкви Ильи Пророка Обыденного печатку-матрицу конца XVI – начала XVII века. С одной стороны артефакта изображен лев, а с другой – воин.

Также в районе Обыденских переулков археологи нашли накладку цветного металла с изображением льва XVII века. Всего за последние 14 лет столичные археологи обнаружили в Москве свыше 120 тысяч артефактов, а за 5 лет в музейные фонды направили свыше 47 тысяч старинных артефактов, добавлял мэр.

