Столичные таможенники не дали вывезти в Будапешт золотые монеты

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

В Москве женщина пыталась вывезти золотые монеты в Будапешт. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) в телеграм-канале.

По данным ведомства, во время сканирования ручной клади на "зеленом" коридоре таможенники обнаружили 3 монеты. По словам пассажирки, эти ценности достались ей по наследству. Также она пояснила, что не знала о таможенных правилах.

Результаты экспертизы показали, что монеты номиналом 5 и 10 рублей являются золотыми и изготовлены в период 1901–1903 годов в Санкт-Петербургском монетном дворе. Отмечается, что эти монеты являются культурной ценностью.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду культурных ценностей. Женщине может грозить до 5 лет лишения свободы или штраф до 1 миллиона рублей, добавили в пресс-службе.

Ранее читинские таможенники задержали туристку с бивнями моржа в нижнем белье. Известно, что женщина ехала на автобусе в Маньчжурию.

Туристка слишком нервничала и этим выдала себя, уточнили в ФТС. В отношении нее возбуждены два дела – о сокрытии товаров от таможенного контроля и о несоблюдении запретов и ограничений.