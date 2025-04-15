Читинские таможенники задержали туристку с бивнями моржа в нижнем белье

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Три килограмма бивней моржа в трусах пыталась вывезти из России в Китай 50-летняя женщина. Об этом сообщает "Радио 1", ссылаясь на Федеральную таможенную службу (ФТС).

Читинские таможенники обнаружили у нее четыре деривата млекопитающего во время проверки на пункте пропуска Забайкальск. Известно, что женщина ехала на автобусе в Маньчжурию. Туристка слишком нервничала и этим выдала себя, уточнили в ФТС.

Женщина призналась, что купила бивни на рынке в Забайкальске, чтобы сделать поделки. О том, что при их вывозе из страны нужны документы, она не знала.

В отношении туристки возбуждены два дела – о сокрытии товаров от таможенного контроля и о несоблюдении запретов и ограничений, говорится в сообщении ФТС.

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