В Приморском крае задержали иностранцев за сбор редких грибов мацутакэ

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Троих иностранцев задержали в Хасанском районе Приморского края. Они незаконно пересекли границу РФ и собирали редкие грибы мацутакэ, занесенные в Красную книгу страны. Об этом сообщает "МК", ссылаясь на Пограничное управление ФСБ по региону.

По информации издания, во время досмотра у иностранцев изъяли 46 экземпляров краснокнижных грибов. В научном центре "Красная книга" отметили, что изъятые образцы относятся к охраняемому виду Tricholoma matsutake. Такие грибы ценят в азиатской кухне за уникальный вкус и аромат.

В управлении добавили, что в отношении нарушителей возбуждены уголовные дела за незаконное пересечение границы, сбор особо ценных растений и контрабанду.

Ранее юрист Анастасия Билялова предупредила о том, что за сбор, продажу и покупку подснежников можно получить крупный штраф, а за уничтожение места их произрастания – уголовный срок. Она также отметила, что некоторые виды подснежников (например, альпийский, узколистный и складчатый) занесены в Красную книгу РФ.