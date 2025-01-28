Юрист Адамс: в случае ошибочного перевода на карту нужно обратиться в банк

Фото: 123RF/champlifezy

Для того чтобы вернуть деньги, которые были по ошибке перечислены на карту или по номеру телефона человека, нужно выяснить, в каком банке была выпущена карта, куда поступили средства. Об этом сообщает RT со ссылкой на гендиректора юрфирмы "АИД", юриста Давида Адамса.

По его словам, первые шесть цифр номера карты позволят понять, в каком банке была выпущена карта. В случае ошибочного перевода денег по номеру телефона следует позвонить человеку и объяснить ситуацию. Если же тот, кому поступили средства, не согласится вернуть деньги, необходимо будет обратиться в банк получателя с заявлением и квитанцией о переводе.

Юрист уточнил, что в банке не смогут раскрыть информацию о владельце счета, куда поступили средства, так как это незаконно. В связи с этим, как утверждает специалист, финансовое учреждение самостоятельно свяжется с получателем, требуя вернуть деньги. Если и в этом случае человек откажется идти на контакт, тогда можно будет обратиться в суд.

"В таком случае иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя вместе с доказательствами осуществления операции. Суд назначит ответчиком получателя перевода", – пояснил Адамс.

Он также предупредил, что в обратном случае, когда деньги по ошибке поступили вам, стоит сообщить об этом банку и согласиться на возврат денег. В противном случае, по словам юриста, суд может расценить действия как присвоение чужих средств, которые будут взысканы вместе с процентами за их использование.

Ранее Верховный суд России потребовал пересмотреть дело женщины из Казани, которая из-за ошибки, допущенной в номере телефона, перевела миллион рублей незнакомому человеку и не смогла их вернуть. Человек, которому поступила сумма, сообщил, что давно потерял карту, а о переводе узнал в банке, куда пришел для разблокировки другой карты.

