Россиян предупредили об опасности переводов по номеру телефона

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В случае ошибочного перевода денег по номеру телефона весьма непросто, отметила агентству "Прайм" адвокат юридической группы "Яковлев и партнеры" Евгения Рыжкова.

По ее словам, единственным способом решения проблемы остается обращение в суд с исковым заявлением о взыскании неосновательного обогащения.

Она пояснила, что в заявлении необходимо указать сведения об ответчике, которых истец не знает. В свою очередь банк не может предоставить гражданину такую информацию, так как это будет являться распространением персональных данных.

Тем не менее адвокат уточнила, что можно обратиться с исковым заявлением к банку по месту нахождения филиала кредитной организации или по месту жительства истца. Так, в целях своей защиты банк предоставит сведения о надлежащем ответчике. Но нужно учитывать, что дело, скорее всего, будет передано по месту жительства ответчика, добавила Рыжкова.

Ранее доцент кафедры ТПП РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила россиянам, что в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября не будут работать банки и почта. В связи с этим график выплат пенсионных начислений изменится. Пенсии россиянам должны начислить до 4 ноября, сообщила эксперт.

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