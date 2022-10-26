Россиянам напомнили о возможности получить выплаты от государства на юбилей

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Российские долгожители могут получить ко дню рождения от государства денежную выплату, напомнила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Однако она предупредила, что такая возможность есть не у всех россиян, а только у жителей ряда регионов.

Например, пояснила эксперт, в текущем году в Москве на празднование столетнего юбилея выплачивают 28 692 рубля, а долгожителям в возрасте от 101 года – 17 216 рублей.

Жители Санкт-Петербурга, достигшие возраста 90 лет, получают 15 000 рублей, 95 лет – 20 000 рублей, 100 лет – 25 000 рублей. Также на выплаты к юбилею могут претендовать граждане РФ, проработавшие в сельском хозяйстве свыше 30 лет.

"Долголетие – это сокровище. Есть даже показатель "доля долгожителей на 1 000 человек населения". По этому показателю у нас все не так и плохо", – приводит слова Лебединской агентство "Прайм".

На первом месте в данном рейтинге стоит Великобритания, уточнила эксперт, на втором – Япония, на третьем – Узбекистан. Россия занимает 17 место.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец напомнила, что в 19 российских регионах пары, отметившие золотую свадьбу, могут получить денежную выплату от властей.

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