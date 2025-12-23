Москвичи столкнулись с задержками зарубежных посылок из-за праздников и контроля

Жители Москвы столкнулись с задержками в доставке посылок из-за рубежа. Причинами стали резкий рост числа отправлений в предпраздничный период, ужесточение таможенного контроля и неблагоприятные погодные условия.

Некоторые участники рынка отмечают, что масштаб задержек в этом году превышает показатели прошлогоднего периода. Основные проблемы возникают на этапах международной логистики и таможенного оформления за пределами России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.