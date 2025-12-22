Форма поиска по сайту

22 декабря, 07:30

Экономика

Доходы малого бизнеса в России выросли на 28% за 9 месяцев

Новости мира: Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 700 млрд долларов

Торговые сети начали предлагать классику новогоднего стола и сотни других блюд

Участники проекта "Сделано в Москве" выставили свои товары на городских ярмарках

"Перекресток" запустил коллекцию готовых блюд с Буратино к Новому году

"Торги Москвы": объекты в ЗАО

Маск стал первым в истории человеком с состоянием более 600 млрд долларов

Мероприятие "Альфа-Конфа" для предпринимателей прошло в Москве

"Торги Москвы": объекты в ВАО

Доходы россиян от предпринимательской деятельности с января по сентябрь выросли более чем на 28%, достигнув максимума за последние 5 лет. Число индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 250 тысяч. Рост числа самозанятых составил 3 миллиона человек, каждый 6-й зарегистрирован в столице.

Эксперты связывают рост с упрощением процедуры регистрации бизнеса, развитием цифровых сервисов, появлением режима для самозанятых и образовавшимися нишами в рамках импортозамещения. Однако представители бизнеса отмечают, что рост выручки часто сопровождается снижением реальной прибыли из-за повышения затрат, налогов и ставок.

