Доходы малого бизнеса в России выросли на 28% за 9 месяцев

Доходы россиян от предпринимательской деятельности с января по сентябрь выросли более чем на 28%, достигнув максимума за последние 5 лет. Число индивидуальных предпринимателей за год увеличилось на 250 тысяч. Рост числа самозанятых составил 3 миллиона человек, каждый 6-й зарегистрирован в столице.

Эксперты связывают рост с упрощением процедуры регистрации бизнеса, развитием цифровых сервисов, появлением режима для самозанятых и образовавшимися нишами в рамках импортозамещения. Однако представители бизнеса отмечают, что рост выручки часто сопровождается снижением реальной прибыли из-за повышения затрат, налогов и ставок.

