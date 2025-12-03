В Москве открылась выставка, посвященная предпринимателям

В Московском музее современного искусства открылась выставка, посвященная предпринимателям. Специально для фотопроекта в стенах учреждения был построен лабиринт.

Посетителям выставки "Создано людьми" предлагают самим выбрать путь, по которому идти. Пространство разделено на шесть тематических залов, каждый из которых отражает темы, с которыми сталкивается каждый современный предприниматель.

