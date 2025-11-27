Фотовыставка о деятельности руководителей землячеств открылась в Москве

Фотовыставка "Землячества Москвы. Нас собрала столица" открылась в городе. Ее приурочили к юбилею Московского координационного совета землячеств при правительстве Москвы. Ему исполнилось 25 лет.

Цель фотовыставки – познакомить москвичей и гостей столицы с деятельностью первых руководителей землячеств. Выставка станет площадкой для встреч и обмена опытом между представителями различных поколений и национальностей, живущих в Москве.

