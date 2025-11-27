Москвичи могут записаться в бесплатную секцию акробатики

Для жителей Москвы открыта запись в бесплатную секцию по акробатике. Этот вид спорта эффективно развивает гибкость, координацию и силу. Для новичков предусмотрены простые элементы, которые можно освоить с нуля.

Тренировки у профессиональных акробатов проходят до шести раз в неделю. Как отмечает заслуженный тренер России Раиса Беликова, на соревнованиях судьи оценивают скорость, частоту и точность движения по разметке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.