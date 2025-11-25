В эфир телеканала Москва 24 пришло видео тренировки каратэ юной школьницы

В Москве создано множество возможностей для бесплатных занятий спортом, которые регулярно посещают более 6 миллионов человек. Среди них семилетняя Кира, которая недавно начала заниматься каратэ с тренером.

Девочка учится в первом классе и старается быстро делать уроки, чтобы успеть на тренировку. Чтобы попасть в эфир, нужно направить горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24.

