Бесплатные площадки для тренировок доступны в Москве круглый год и в любую погоду
Бесплатные места для тренировок доступны для гостей и жителей Москвы круглый год, в любую погоду и время суток.
Активно занимаются спортом как ведущие и корреспонденты телеканала Москва 24, так и телезрители. Например, москвич по имени Иван тренируется на уличных площадках рядом с домом.
Горожане могут прислать свои горизонтальные видео с тренировок в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) редакции на номер 8 (926) 266-24-24. Также им представится возможность рассказать, как к их активности относятся друзья и соседи. Лучшие кадры будут показаны в эфире телеканала Москва 24.