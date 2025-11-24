Титов выразил соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна

Нападающий московского "Спартака" и сборной СССР по футболу Никита Симонян скончался на 100-м году жизни. Соболезнования близким легендарного спортсмена прозвучали по всему миру. Все подробности – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

"Величайший человек в истории Родины"

Лучший бомбардир в истории московского "Спартака" и олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Никита Симонян скончался в возрасте 99 лет вечером 23 ноября. По словам главы комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) Александра Мирзояна, легендарному нападающему стало плохо 20-го числа, после чего его госпитализировали.

"Вся страна знает, каким Никита Павлович был человеком. Мы с ним более 20 лет работали в одном кабинете. Представляете, что это для меня такое... Все любили и уважали Никиту Симоняна. Наш футбол и все болельщики российского и советского футбола, не только "Спартака", потеряли кумира", – сказал Мирзоян изданию Sport24.

Журналист Дмитрий Егоров написал в своем телеграм-канале, что с Симоняном произошел несчастный случай за несколько дней до смерти. Какой именно, он не пояснил.





Дмитрий Егоров журналист Силы организма не хватило, чтобы справиться. Величайший человек в истории Родины. Земля пухом.

О дате и месте похорон Симоняна станет известно позже. При этом ближайшие игры чемпионата и Кубка России, а также Первой лиги, будут посвящены его памяти, отметил в специальном заявлении президент РФС Александр Дюков.

"Про таких людей принято говорить "человек‑эпоха". Его любили и уважали абсолютно все вне зависимости от клубных пристрастий – футболисты и тренеры, журналисты и болельщики. Для всех нас Никита Павлович был мудрым наставником, и вчера наша спортивная семья осиротела", – подчеркнул Дюков.

В составе "Спартака" Симонян забил 160 голов, а также стал четырехкратным чемпионом СССР и двукратным обладателем Кубка. Кроме того, он дважды приводил красно-белых к чемпионству и трижды к Кубку как главный тренер.

В качестве главного тренера он завоевал чемпионство еще и в 1973-м, работая в ереванском "Арарате", – Симонян стал единственным человеком в истории клуба, кому это удалось. Более того, в том же году "Арарат" выиграл Кубок СССР.

"Его роль и вклад в армянский футбол и в исторические успехи "Арарата" неоценимы. Выражаем соболезнования родным Никиты Симоняна, армянской футбольной семье и всем болельщикам "Арарата", – говорится в сообщении на сайте клуба.

В сборной СССР нападающий выиграл Олимпиаду 1956 года в Мельбурне и до нынешнего момента оставался последним из той команды, кто не ушел из жизни. Также именно Симонян стал первым в истории Союза автором гола на чемпионатах мира – в матче против Англии на турнире 1958 года, который прошел в Швеции.

Это был лишь шестой мундиаль в истории, а родился Никита Павлович за три года и семь месяцев до первого. 12 октября 2025-го Симоняну исполнилось 99, а "Спартак" чествовал легенду на стадионе в Тушине. В том же месяце Владимир Путин присвоил ему звание Героя Труда "За особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола".

Работал Симонян много: в 1992-м он стал первым вице-президентом РФС и занимал этот пост до конца жизни. При этом он трижды исполнял обязанности главы организации. По словам его знакомых, несмотря на почтенный возраст, Никита Павлович продолжал регулярно приезжать в Дом футбола на Таганке. Кроме того, Симонян удостоен орденов Международного олимпийского комитета (МОК) и ФИФА, орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени, а также почетного звания "Заслуженный работник физической культуры РФ".

"Его жизнь – пример целеустремленности и любви к футболу. Легендарный статус Никиты Павловича навсегда останется в истории нашего спорта. От имени спортивного сообщества выражаю глубокие соболезнования родным, близким, футбольной семье", – сказал "Матч ТВ" министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Глава Российской Премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев назвал его уход из жизни огромной утратой для всего российского футбола.





Александр Алаев глава РПЛ Его значимость для нашей игры невозможно описать одним статусом, парой слов. Он не просто лучший бомбардир в истории "Спартака", не просто чемпион СССР и как игрок, и как тренер, не просто олимпийский чемпион 1956 года. Симонян – это человек-явление, символ связи множества поколений.

"Мне повезло работать с Никитой Павловичем и видеть его неиссякаемый энтузиазм. Он всегда приезжал в Дом футбола на Таганке с улыбкой и поражал сотрудников всех возрастов задором, глубиной мысли, интересом к делу. Вечная память Никите Павловичу! И соболезнования всем близким и родным нашей любимой легенды футбола", – процитировал Алаева телеграм-канал РПЛ.

Кроме того, слова соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна выразили многие российские клубы. К примеру, в московском "Динамо" вспомнили, что нападающий "Спартака" был близким другом легенды бело-голубых, вратаря Льва Яшина. Также соболезнования опубликовали и организации в других видах спорта. В частности, траурное сообщение появилось на ресурсах Федерации хоккея России.

"Это как надо любить футбол..."

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Утрату Никиты Симоняна тяжело восприняли другие легенды "Спартака". Экс-полузащитник красно-белых Егор Титов рассказал "Чемпионату", что в последний раз виделся с ним пару недель назад и обсуждал проведение матча в честь 100-летия великого нападающего. Игра, по словам Титова, состоится в любом случае.





Егор Титов бывший полузащитник "Спартака" Дай бог, чтобы все жили так долго, как он, и так счастливо. Сказать, что это величина – это не сказать ничего. Это тот человек, с которым хотелось рядом постоять. Когда Никита Павлович жмет тебе руку, это до мурашек.

"Последняя с ним встреча была совсем недавно. Он уже плохо видел. Ему сказали, что стоит Егор Титов, тогда он начал сильнее сжимать мне руку. Честно говоря, не ожидал что это так будет… Неожиданно. Хотя 99 лет! Ты понимаешь: столько прожить, увидеть, сколько видел Симонян, – не хватит ни одной кассеты и ни одного терабайта. Для меня это личная трагедия", – признался Титов.

Бывший голкипер "Спартака", а ныне главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов рассказал "Спорт-Экспрессу", что постоянно созванивался с Симоняном в последние годы.

"Уход Никиты Павловича – это большая потеря не только для российского, но и мирового футбола. Мои соболезнования родным, близким и всему футбольному сообществу", – сказал Черчесов.

Слова соболезнования звучат и из-за рубежа – в том числе от тех, кто отдал "Спартаку" годы своей карьеры. В частности, экс главный тренер красно-белых Массимо Каррера, с которым клуб на данный момент завоевал свое последнее чемпионство в 2017-м, назвал Симоняна легендой футбола. А бывший вратарь и капитан команды Войцех Ковалевски подчеркнул в разговоре с "Матч ТВ", что Никита Павлович сделал многое для "Спартака" и как игрок, и как тренер.

"Я всегда очень ценил возможность общения с таким человеком. Очень тяжело что‑то говорить в такой момент. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, всем болельщикам красно‑белых. Никита Симонян останется в памяти каждого как человек, преданный футболу", – сказал польский голкипер.

Экс-нападающий "Спартака" и сборной Армении Юра Мовсисян рассказал Metaratings.ru, что имел честь лично пообщаться с Симоняном. По его словам, Никита Павлович был легендой как лично для него, так и всего армянского народа.

"Для меня была большая честь с ним познакомиться и общаться. Невозможно описать, сколько он сделал для "Спартака" и для армянского народа. Симонян всем доказал, что он человек с большими качествами", – отметил Мовсисян.

Кроме того, новость о смерти легенды "Спартака" шокировала бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло, который пересекался с Симоняном по линии РФС. В беседе со "Спорт-Экспрессом" он назвал его своим другом.





Фабио Капелло экс главный тренер сборной России по футболу Для меня Никита Павлович Симонян навсегда запомнится другом и очень хорошим человеком. Недавно я ему звонил по видеосвязи и поздравлял с 99-летием... А сегодня я узнаю о его смерти... Мне очень грустно.

Журналист Мария Командная, в свою очередь, вспомнила жеребьевку в преддверии чемпионата мира 2018 года в России, которую она вела, а Никита Симонян участвовал в ней в компании великого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"У Никиты Палыча в какой-то момент шарик выпал из чаши. И Марадона бросился ему помогать! Мне кажется, он осознавал величие Симоняна, это чувствовалось", – написала Командная в своих соцсетях.

Также она призналась, что была шокирована работоспособностью Симоняна, который до последнего продолжал приезжать в офис РФС.

"Это как надо любить свое дело, любить футбол… Олимпийский чемпион 1956 года. Вы только вдумайтесь! Был старейшим из ныне живущих олимпийских чемпионов! Ушел в возрасте 99 лет… Легенда!" – добавила телеведущая.

А португальский футбольный агент Паулу Барбоса в разговоре с "Матч ТВ" вспомнил, что Симонян дружил с еще одним великим игроком в истории – обладателем "Золотого мяча" и лучшим бомбардиром чемпионата мира 1966 года Эйсебио. Сам Барбоса тоже был знаком с Никитой Павловичем, назвав его "олицетворением "Спартака" и выдающейся личностью.

Он добавил, что уход Симоняна – грустный день для всего международного футбола.

