Памятник открыли на могиле журналиста Василия Уткина

Фото: телеграм-канал "Коммент.Генич"

Памятник открыли на могиле спортивного комментатора Василия Уткина. Об этом в телеграм-канале сообщил футбольный журналист Константин Генич.

"Васе сделали красивый памятник. Сегодня (19 ноября 2025 года. – Прим. ред.) открыли", – говорится в публикации.

На памятнике выгравированы цитаты Уткина из футбольных репортажей, а также его фотография. Рядом лежат букеты свежих цветов.

Комментатор скончался 19 марта 2024 года. Ему было 52 года. СМИ утверждали, что причиной смерти, вероятно, стали проблемы с сердцем.

Прощание с Уткиным прошло в ЦКБ при президенте России, а похороны – в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы.

В апреле этого года в столице открыли наследственное дело журналиста. На момент смерти он не состоял в браке и не имел детей, однако ранее был женат дважды, но оба союза завершились разводом.

Нотариус Марина Соколова уточнила, что на имущество Уткина могут претендовать только его кровные родственники, бывшие супруги не имеют права на наследство.