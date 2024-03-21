21 марта, 20:18Спорт
Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе
Фото: ТАСС/Владислав Шатило
Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба "Эгриси", президентом которого был Уткин.
По информации клуба, 23 марта с 11:00 до 12:00 могут проститься с комментатором его близкие, друзья и коллеги, а уже с 12:00 до 14:00 церемония прощания пройдет для всех остальных желающих, включая журналистов.
После траурной церемонии пройдут похороны Уткина, которые пройдут в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище с 16:00 до 17:00.
"Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия", – уточнили в пресс-службе "Эгриси".
Уткин умер на 53-м году жизни вечером 19 марта. Журналист Иван Карпов рассказал, что у журналиста, вероятно, возникли проблемы с сердцем.
Церемония прощания с Уткиным, как ранее упоминали в "Эгриси", должна пройти 23 марта с 11:00 до 14:00 в ЦКБ при президенте России на улице Маршала Тимошенко, 25.
Умер спортивный журналист Василий Уткин
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