Василия Уткина похоронят на Никольско-Трубецком кладбище в Балашихе

Фото: ТАСС/Владислав Шатило

Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Об этом сообщила пресс-служба медиафутбольного клуба "Эгриси", президентом которого был Уткин.

По информации клуба, 23 марта с 11:00 до 12:00 могут проститься с комментатором его близкие, друзья и коллеги, а уже с 12:00 до 14:00 церемония прощания пройдет для всех остальных желающих, включая журналистов.

После траурной церемонии пройдут похороны Уткина, которые пройдут в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище с 16:00 до 17:00.

"Представителей СМИ просим не приезжать на Николо-Трубецкое кладбище: это пожелание семьи и близких Василия", – уточнили в пресс-службе "Эгриси".

Уткин умер на 53-м году жизни вечером 19 марта. Журналист Иван Карпов рассказал, что у журналиста, вероятно, возникли проблемы с сердцем.

Церемония прощания с Уткиным, как ранее упоминали в "Эгриси", должна пройти 23 марта с 11:00 до 14:00 в ЦКБ при президенте России на улице Маршала Тимошенко, 25.



Умер спортивный журналист Василий Уткин