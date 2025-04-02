В Москве открыли наследственное дело после смерти Василия Уткина

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Наследственное дело открыто в Москве после смерти спортивного журналиста и комментатора Василия Уткина, пишет РИА Новости, ссылаясь на соответствующие юридические документы.

На момент своей смерти Уткин не состоял в официальном браке и не имел детей. Однако известно, что он был женат дважды, но оба брака завершились разводом.

Как рассказала нотариус Марина Соколова, на имущество журналиста могут претендовать только его кровные родственники. Бывшие супруги, в свою очередь, не имеют права на наследство после смерти одного из них.

Она пояснила, что если экс-супруги хотят получить свою долю, им необходимо обратиться в суд. Это также возможно и для бывших супругов, но только при условии, что они предоставят доказательства того, что имущество является совместной собственностью, что, соответственно, дает им право претендовать на долю.

Уткин умер в возрасте 52 лет 19 марта 2024 года. В СМИ писали, что у журналиста, вероятно, возникли проблемы с сердцем.

Церемония прощания с ним прошла в ЦКБ при президенте России. Похоронили его в Балашихе на Никольско-Трубецком кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Сама церемония по пожеланию близких прошла без участия представителей СМИ. На ней присутствовали только члены семьи.