Умер основатель и бывший владелец команды "Формулы-1" Эдди Джордан

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Основатель и бывший владелец команды "Формулы-1" Эдди Джордан скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон в одной из соцсетей.

"Эдди мирно скончался в окружении семьи в Кейптауне рано утром 20 марта 2025 года", – уточнил Бенсон, сославшись на заявление семьи Джордана.

Последние 12 месяцев мужчина боролся с агрессивной формой рака простаты.

Джордан родился 30 марта 1948 года в городе Брей в Ирландии. Его первый гоночный старт состоялся в заливе Бюль на острове Джерси в 1970 году. Во время своей карьеры он выступал в сериях "Формула-Форд", "Формула-3" и других, а также принял участие в 24-часовой гонке "Ле-Ман".

В 1991 году он стал основателем команды "Джордан", которая выступала в "Формуле-1" с 1991 по 2005 год. В настоящее время она выступает на соревнованиях под именем "Астон Мартин".

