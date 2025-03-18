Умер обладатель Кубка Гагарина Федор Малыхин

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Обладатель Кубка Гагарина в составе казанского "Ак Барса" Федор Малыхин скончался в возрасте 34 лет. Об этом сообщил ТАСС бывший одноклубник хоккеиста Сергей Гусев, выступавший с ним за екатеринбургский "Автомобилист".

"Федор скончался, мне об этом сообщили его друзья. Что произошло, я не знаю. Ничего не предвещало", – сказал собеседник агентства.

Федор Малыхин родился в Свердловске 13 ноября 1990 года. Спортсмен являлся воспитанником екатеринбургского "Спартаковца". Малыхин играл за "Ак Барс" с 2014 по 2019 год, выиграв с ним Кубок Гагарина в 2018-м.

Кроме того, он выступал за "Автомобилист", челябинский "Трактор", московский "Спартак", "Витязь" из Балашихи и омский "Авангард", который стал его последним клубом.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Малыхин провел 548 матчей, набрав 220 очков (107 голов и 113 передач). В 2023 году спортсмен объявил о завершении карьеры.