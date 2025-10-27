Умер диктор стадиона футбольного клуба ЦСКА Игорь Плешаков

Фото: телеграм-канал "ПФК ЦСКА"

Диктор стадиона "ВЭБ Арена", где проводятся домашние матчи московского футбольного клуба ЦСКА, Игорь Плешаков ушел из жизни в возрасте 56 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Плешаков умер днем 27 октября. Клуб выразил искренние соболезнования родственникам диктора и пообещал дополнительно уведомить о дате, времени и месте проведения церемонии прощания.

В ЦСКА объявили, что перед матчем 14-го тура Российской премьер-лиги с "Пари НН", который пройдет 31 октября, на стадионе проведут памятные мероприятия в честь диктора "ВЭБ Арены". Сам матч начнется с минуты молчания.

"В наших сердцах навсегда останется его голос и, конечно, знаменитая фраза: "И помните, что вы самые лучшие болельщики в мире!" – сказано в сообщении.

Плешаков работал на домашних играх хоккейных и футбольных команд ЦСКА с 2002 года. Кроме того, он был диктором на матчах женского ЦСКА, московского хоккейного клуба "Динамо" и сборной России по футболу.

