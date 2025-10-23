Умер бывший футболист "Торпедо" Виктор Шустиков

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской

Бывший игрок московского футбольного клуба "Торпедо" Виктор Шустиков скончался на 87-м году жизни после продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Команда выразила искренние соболезнования родственникам спортсмена.

Шустиков родился 28 января 1939 в Москве. Он является воспитанником клуба "ФШМ". Дебют игрока состоялся в 1953 году. Тогда он выступал на позиции защитника за юношескую команду спортклуба "Фили".

В 1958-м Шустиков начал играть в составе "Торпедо", а в 1968 году стал капитаном клуба. В результате футболист является рекордсменом по числу сыгранных за команду матчей в чемпионатах СССР – 427.

За сборную СССР Шустиков впервые сыграл 22 сентября 1963 года. Тогда был матч против Венгрии, который завершился со счетом 1:1. Всего игрок принял участие в 8 матчах. В 1964 году он выступал на Олимпиаде.

В 1972 году Шустиков завершил свою карьеру и стал работать тренером в "Торпедо". В 1983-м он продолжил свою работу в астраханском "Волгаре", а через год был назначен старшим тренером в футбольной школе "Торпедо".

Шустиков является заслуженным мастером спорта, двухкратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР и лучшим футболистом СССР. Помимо этого, в 1997 году он получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени в связи со 100-летием отечественного футбола.

