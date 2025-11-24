Предстоящие матчи РПЛ посвятят памяти Никиты Симоняна

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Все ближайшие футбольные матчи Кубка России и Российской Премьер-лиги (РПЛ) посвятят памяти олимпийского чемпиона по футболу 1956 года в составе сборной СССР Никиты Симоняна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент мероприятий Российского футбольного союза (РФС).

В сообщении сказано, что игры будут начинаться с минуты молчания.

О смерти Симоняна стало известно 23 ноября. Олимпийский чемпион скончался на 100-м году жизни.

В 1946-м он был игроком "Крыльев Советов", также выступал за "Спартак". Играя в составе последнего, футболист четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза – Кубок страны. За забитые 160 голов его признали лучшим бомбардиром "Спартака".

Спортивную карьеру Симонян завершил в 1959 году. С 1992 по 1998 год он работал первым вице-президентом РФС, а затем был выбран вице-президентом организации.

