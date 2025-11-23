Форма поиска по сайту

23 ноября, 23:33

Спорт

Умер олимпийский чемпион Никита Симонян

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Олимпийский чемпион по футболу 1956 года в составе сборной СССР Никита Симонян умер на 100-м году жизни. Об этом ТАСС заявил глава комитета ветеранов Российского футбольного союза (РФС) России Александр Мирзоян.

"Никита Симонян умер. В четверг (20 ноября 2025 года. – Прим. ред.) он плохо себя почувствовал, госпитализировали в больницу. И вот он ушел из жизни", – сказал собеседник агентства.

Симонян родился 12 октября 1926 года в Армавире. В 1930-е годы его семья переехала в Абхазию, а в 1946-м после окончания средней школы он переехал в Москву и стал игроком "Крыльев Советов".

За свою карьеру футболист выступал за только за этот клуб, но и "Спартак". Играя в составе последнего, Симонян четыре раза выигрывал чемпионат СССР и два раза – кубок страны. За забитые 160 голов его признали лучшим бомбардиром "Спартака".

Помимо этого, спортсмен был главным тренером в "Спартаке", "Арарате", "Черноморце" и советской сборной. Под его наставничеством команды выигрывали первенство Советского Союза. Спортивную карьеру Симонян завершил в 1959 году. С 1992 по 1998 год она работал первым вице-президентом РФС, а затем был выбран вице-президентом организации.

