Авторский маршрут по поселку Переделкино появился на портале "Узнай Москву"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Авторский прогулочный маршрут "Переделкино. Место силы, вдохновения и культурной памяти" появился на портале "Узнай Москву", передает сайт мэра и правительства столицы со ссылкой на департамент информационных технологий города.

Маршрут включает шесть мест, среди которых Дом-музей Бориса Пастернака, Дом-музей К. И. Чуковского и Дом творчества. Прогулка по поселку позволит москвичам и туристам узнать больше об истории российской литературы, жизни и быте великих писателей и поэтов.

Для удобства пользователей все точки маршрута отмечены на интерактивной карте, доступной как на портале, так и в приложении "Узнай Москву". При желании о каждом объекте можно узнать подробнее, перейдя по встроенной ссылке на страницу.

Ранее Переделкино относилось к Московской области, однако сейчас поселок входит в Новомосковский административный округ столицы. В разные годы в нем жили и работали Борис Пастернак, Исаак Бабель, Валентин Катаев, Корней Чуковский и другие. В 1960-х годах там можно было встретить Андрея Вознесенского и Беллу Ахмадулину, Аркадия Райкина и Леонида Утесова.

Для возглавляющего главный литературный музей России Дмитрия Бака Переделкино является особым местом. Одной из точек его авторского маршрута стал Дом-музей Пастернака.

Он открылся в 1990 году в честь 100-летия поэта и с тех пор функционирует как отдел Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Рабочая и бытовая обстановка дачи воссоздана по архивным фотографиям, кинокадрам и свидетельствам родственников поэта. Личные вещи и книги Пастернака, как и прежде, находятся на своих местах.

Во время прогулки посетители также могут заглянуть в Дом-музей Чуковского, который с середины 1990-х годов также стал отделом Государственного литературного музея. В Доме-музее собраны тысячи книг, и это, по мнению Бака, не просто собрание, а "рабочие инструменты" Чуковского.

В Доме творчества в настоящее время работают начинающие писатели, драматурги и живописцы. В нем восстановлен интерьер библиотеки, работают кинозал и знаменитый буфет. В учреждении также проходят выставки и фестивали.

Автор прогулочного маршрута отметил, что информационные инсталляции напоминают об истории писательского городка, а старое здание с полукруглым крыльцом и большими каменными шарами при входе воскрешает в памяти легендарное прошлое советской и постсоветской культуры.

Новый маршрут также предлагает всем желающим посетить живописный сквер Пастернака, романтическую беседку Дома творчества и библиотеку имени Чуковского.

Всего на портале "Узнай Москву" доступно более 300 тематических маршрутов. Многие из них содержат аудиогиды, благодаря которым можно больше узнать о достопримечательностях мегаполиса. Кроме того, у пользователей есть возможность увидеть не сохранившиеся, но воссозданные в дополнительной реальности исторические объекты.