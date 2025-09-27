Более 300 маршрутов доступны туристам в сервисе "Узнай Москву"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Свыше 300 тематических маршрутов доступны для туристов в сервисе "Узнай Москву", сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент информационных технологий.

В ведомстве цифровизацию туризма назвали одним из мировых трендов, и столица ему соответствует. В настоящее время жители и гости города могут онлайн подобрать маршрут для прогулки, найти и забронировать отель или столик в ресторане, купить билет в музей или театр.

В частности, портал и мобильное приложение "Узнай Москву" подсказывают интересные места в городе, помогают пользователям глубже погрузиться в историю и архитектуру столицы. Многие из предложенных маршрутов содержат аудиогиды, благодаря которым можно узнать больше о достопримечательностях.

Приложение "Узнай Москву" дает возможность увидеть не сохранившиеся, но воссозданные в дополненной реальности исторические объекты. Среди них – Сухарева башня, Красные ворота, дворцы русских правителей в музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно", а также непостроенная 8-я сталинская высотка на месте парка "Зарядье".

Во время прогулок пользователи смогут послушать, как об известных сооружениях рассказывают цифровые двойники их создателей – Федора Шехтеля, Алексея Щусева, Льва Кекушева и других архитекторов.

Подобрать мероприятия и оформить билеты без наценки туристы могут при помощи сервиса "Мосбилет". В нем также можно настроить персональную подборку. Граждане, которые авторизировались с помощью Mos ID, смогут не брать с собой подтверждающий документ для посещения культурного мероприятия, а просто показать контролеру QR-код цифрового билета.

В свою очередь, сервис Russpass поможет москвичам и туристам сформировать маршрут путешествия по столице. Платформа объединяет свыше 57 тысяч туристических предложений по всей России, и около трети их них приходится на Москву.

Благодаря сервису пользователи могут найти экскурсии и маршруты, кафе и рестораны. Недавно разработчики также расширили возможности бронирования жилья.

Узнать о том, где остановиться в городе, куда сходить и как не потеряться в метрополитене, поможет специальная памятка на mos.ru. Эти материалы можно найти в разделе "Инструкции для удобной жизни в Москве" в категории "Туризм".

Ранее Москву назвали лидером РФ по уровню экономического развития туротрасли. Мультипликативный эффект от этой отрасли в столице выше, чем в средней по стране.

Мультипликатор валовой добавленной стоимости (ВДС) для совокупной отрасли туризма в России составляет 3,40, то есть рост ВДС в туризме на 1 миллион рублей приведет к росту ВДС в смежных областях на 2,40 миллиона. В столице этот показатель составляет 3,85.