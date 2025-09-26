26 сентября, 11:30Туризм
Форум туризма пройдет в Москве 27 сентября
Форум туризма пройдет в парке "Кузьминки-Люблино" в Москве 27 сентября. Он объединит более 10 тысяч школьников, студентов колледжей и педагогов.
Как отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, для юных москвичей, увлеченных путешествиями, – это главное событие года. Для гостей проведут интеллектуальные игры, мастер-классы и встречи с участниками Большой арктической экспедиции.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.