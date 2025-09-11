Школьники и студенты колледжей Москвы отправятся исследовать вулканы Африки

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

С 16 сентября начнется прием заявок на участие в московской молодежной экспедиции в Африку. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она обратила внимание, что юные москвичи часто участвуют в познавательных экспедициях по России и за ее пределами. Например, в прошлом учебном году ребята побывали на Алтае, Камчатке, в Карелии, Арктике и Антарктиде.

"Чтобы продолжить эту традицию и предоставить ребятам еще больше возможностей для образовательного туризма, мы запускаем новый проект "Шесть лет – шесть вулканов". Он позволит столичным школьникам и студентам колледжей в возрасте от 15 до 21 года изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру в формате научных экспедиций", – пояснила вице-мэр.

Первое путешествие в рамках проекта запланировано на декабрь. Участники посетят Танзанию. Прием заявок продлится до 23 октября, уточнила Ракова.

Экспедицию возглавит известный исследователь Матвей Шпаро. Под его руководством юные москвичи смогут увидеть вулкан Олдоиньо-Ленгаи, который извергает черную лаву, и один из самых высоких вулканов Африки – Меру.

В команду войдут более десяти школьников. При отборе кандидатов будет учитываться их опыт в туризме, волонтерстве и научных исследованиях.

Финалистам предстоит пройти семь этапов отбора. Первый – просветительская акция "Вулканиада-2025", где участники проверят свои знания в области географии и геологии. Затем они представят отчеты о походах на конкурсе турклубов и примут участие в соревнованиях по разным направлениям.

Лучшие из них представят свои проекты на форуме научного волонтерства. Победители отправятся на учебно-тренировочные сборы, которые пройдут на Кавказе.

Во время экспедиции участники соберут образцы лавы, почвы и воды. Эти материалы будут исследованы специалистами Государственного геологического музея имени Вернадского и Минералогического музея имени Ферсмана РАН. Полученные образцы пополнят коллекции этих учреждений.

Узнать подробности и подать заявку можно по ссылке.

В середине августа столичные школьники и студенты вернулись из Большой арктической экспедиции. Они исследовали флору и фауну побережья моря Лаптевых. Им удалось взять 113 проб мхов, лишайников, воды и воздуха. Всего юные путешественники преодолели более 100 километров.

Участники также восстановили стелу мемориального комплекса советским полярникам. Более того, ребята пробежали первый в мире марафон по мысу Челюскин в формате эстафеты.