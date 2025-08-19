Школьники и студенты Москвы вернулись из Большой арктической экспедиции

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Столичные школьники и студенты колледжей вернулись из двухнедельной Большой арктической экспедиции, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что ребята исследовали флору и фауну побережья моря Лаптевых. Им удалось взять 113 проб мхов, лишайников, воды и воздуха. Всего юные путешественники преодолели более 100 километров.

В 2025 году экспедиция также полностью восстановила одну стелу мемориального комплекса советским полярникам, а с остальных собрала материал для дальнейшего изучения и разработки плана по реконструкции. Более того, участники пробежали первый в мире марафон по мысу Челюскин в формате эстафеты, добавила Ракова.

Школьники и студенты изучили растения и животных Арктики. Чтобы собрать данные, они занимались маршрутными наблюдениями, фотографировали находки, фиксировали координаты и анализировали следы. Полученная информация вскоре будет передана в электронные базы проектов "Флора России", "Млекопитающие России" и "Птицы России".

За время экспедиции участники сделали 264 наблюдения и определили 131 вид живых организмов. Помимо исследований, москвичи обустраивали мемориал полярникам СССР. Акция стала одним из многочисленных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Большая арктическая экспедиция прошла в пятый раз. По итогам четырех испытаний были выбраны 14 участников – восемь школьников и шесть студентов. Отбор состоял из нескольких этапов, в числе которых был арктический диктант и конкурс профессионального мастерства.