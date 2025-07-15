Столичные школьники и студенты отправятся в Большую арктическую экспедицию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве определены участники Большой арктической экспедиции. По итогам 4 испытаний отобраны 14 школьников и студентов колледжей. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства столицы.

Вице-мэр отметила, что Большая арктическая экспедиция пройдет в пятый раз. Отбор участников состоял из нескольких этапов: арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии.

В число финалистов вошли восемь школьников и шесть студентов, каждый из которых будет выполнять в экспедиции свою задачу. Под руководством известного полярного путешественника ребята отправятся на Крайний Север, где обустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования, рассказала Ракова.

В экспедицию отправятся:

Илья Масленкин (образовательный комплекс "Запад");

Екатерина Гулид (пищевой колледж № 33);

Софья Тараненко (МИПК имени И. Федорова);

Ксения Греб (КСТ имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова);

Екатерина Егоршина (колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26);

Полина Павлова (медицинский колледж № 1);

Михаил Красавин (школа № 57);

Иван Кривашин (школа № 1253);

Сергей Бахарев (школа № 171);

Михаил Сорокин (школа № 1576);

Кирилл Федоткин (школа № 2054);

Лев Спиридонов (школа "Покровский квартал");

Мария Казакова (школа № 2073);

Владимир Кулаков (школа № 1577).

Студентка Тараненко отметила, что ей про экспедицию рассказала знакомая из колледжа, которая ездила в Арктику в 2023 году.

"В прошлом году я уже участвовала в отборе, но не прошла, а в этот раз все получилось", – добавила она.

Кроме того, московские школьники и студенты могут ежегодно ездить в экспедиции для изучения вулканов на разных континентах в рамках нового проекта "6 лет – 6 вулканов". Команды смогут побывать в Мексике, Чили, Индонезии, Исландии, Африке, а также на Курильских островах.

В экспедициях ребята отберут пробы воздуха, почвы, воды и микроорганизмов, которые затем будут исследоваться экспертами основных институтов РАН и Зоологического музея МГУ.