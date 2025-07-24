Студенты московского колледжа вернулись из экспедиции в Хибины

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Группа студентов из колледжа московского транспорта вернулась из экспедиции по Хибинским горам, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Ребята прошли путь протяженностью 106 километров. В департаменте отметили, что этот маршрут относится к первой категории сложности, а участие в подобных экспедициях улучшает физическую подготовку и учит работе в команде.

За время похода студенты преодолели маршрут Имандра – Куэльпорр – Имандра, побывали на полигоне "Днепр-1", прошли через перевалы Арсенина, Восточный Петрелиуса и Южный Чорргор, увидели ущелье Аку-Аку и гору Юдычвумчорр.

Экспедиция была организована по всем правилам спортивного туризма – студенты жили в палатках, готовили на костре и сами несли в рюкзаках снаряжение весом до 25 килограммов.

Кроме того, группа московских школьников побывала в Мурманской области. Ребята находились там с 9 до 18 июля. 12 воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма вместе с двумя педагогами преодолели 120 километров. Они также посетили самый северный ботанический сад в Кировске и различные местные музеи.

Один из учеников рассказал, что в ходе экспедиции они посетили гору Юмечорр, точку высотой тысяча метров над озером Имандра. Кроме того, они увидели пик Марченко и поднялись на плато с вершиной Петрелиуса. По словам мальчика, плато казалось ровным и безжизненным.

"Всего за время похода мы покорили 13 перевалов, пять из которых обошли за день", – добавил школьник.

С 2024 года юных столичных туристов объединяет проект "Маршрут построен". За прошедший учебный год школьники и студенты колледжей прошли более 400 тысяч километров и побывали в Северной Осетии, на Алтае, Камчатке, Казбеке и Тянь-Шане. Всего туризмом и краеведением в Москве занимаются почти 80 тысяч учеников.

Ранее стало известно, что в столице определили 14 школьников и студентов для участия в Большой арктической экспедиции. Под руководством полярного путешественника ребята отправятся на Крайний Север, где обустроят мемориальный комплекс и проведут научные исследования. Отбор участников состоял из нескольких этапов: арктического диктанта, приключенческой игры, конкурсов профессионального мастерства и учебно-тренировочных сборов в Карелии.

