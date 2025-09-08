Депутат Говырин: с 1 октября вводится индексация зарплат для бюджетников

Фото: depositphotos/zaktatyana

С 1 октября для федеральных бюджетников вступает в силу индексация в размере 7,6%. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Говырин, передает РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что индексация коснется только сотрудников федеральных учреждений и органов.

"Во-первых, это сотрудники федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Во-вторых, работники федеральных государственных органов, чья система оплаты труда построена по постановлению правительства № 583 от 2008 года. В-третьих, гражданский персонал воинских частей и подразделений тех федеральных органов, где предусмотрена военная или приравненная к ней служба", – рассказал Говырин.

Он также пояснил, что индексация выражается в увеличении окладов и тарифных ставок, а также многих доплат и надбавок, поскольку они привязаны к размеру оклада. Депутат отметил, что в федеральном бюджете на эти цели было зарезервировано более 30 миллиардов рублей.

"Фиксированные выплаты, которые установлены в абсолютной сумме, остаются без изменений, если дополнительные решения не будут приняты руководством. Таким образом, общий доход сотрудников этих учреждений должен ощутимо вырасти, хотя величина прибавки у каждого окажется разной, в зависимости от структуры заработной платы", – добавил парламентарий.

Также Говырин подчеркнул, что индексация не будет распространяться на учителей школ, воспитателей детсадов или врачей поликлиник, находящихся в ведении субъектов и муниципалитетов.

"Октябрьская индексация – это плановое повышение, которое затрагивает десятки тысяч работников по всей стране. Для одних она выражается в прибавке к базовому окладу, для других – в изменении всей системы надбавок и стимулирующих выплат, что в совокупности даст заметный рост заработной платы в федеральном секторе", – заключил депутат.

Вместе с тем с 1 января 2026 года примерно на 20% должен вырасти МРОТ. В текущем году он составляет 22 440 рублей до вычета налогов. К следующему году он должен вырасти до 27 000 рублей. По словам депутата Ярослава Нилова, индексация повлияет на зарплаты 4–5 миллионов россиян.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила изменить принцип расчета МРОТ. В организации считают, что его нужно привязать к минимальному потребительскому бюджету, который включает в себя стоимость продуктов, товаров длительного пользования, налогов и услуг, необходимых человеку для поддержания активного физического состояния и воспроизводства рабочей силы.