Рост МРОТ может составить около 20% в 2026 году

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января 2026 года должен вырасти примерно на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

"Это выше уровня прогноза инфляции, и уверен, что это будет выше уровня фактической инфляции", – добавил Нилов.

В текущем году МРОТ составляет 22 440 рублей до вычета налогов, поэтому к 2026 году он должен вырасти до 27 000 рублей. По словам депутата, индексация повлияет на зарплаты от 4 до 5 миллионов россиян.

"Мы ожидаем в сентябре внесение проекта закона о МРОТ, и работа над ним будет продолжена одновременно с рассмотрением других бюджетообразующих законопроектов", – сказал глава комитета Госдумы.

Парламентарий напомнил, что минимальный размер оплаты труда рассчитывают каждый год по специальной методике. Он уверен, что даже с учетом подоходного налога МРОТ должен быть выше прожиточного минимума. Также Нилов считает необходимым установить МРОТ в час.

"Для того чтобы человек с почасовой оплатой имел тоже гарантированный размер дохода", – объяснил депутат.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов подсчитал, что для нормальной жизни двум родителям с одним ребенком нужно получать 500 тысяч рублей в месяц. В таком случае семья сможет накопить на автомобиль и даже позволит себе приобрести квартиру в кредит.

