02 августа, 11:26Экономика
Кабмин проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников с 1 октября
Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова
В РФ с 1 октября будут проиндексированы на 7,6% зарплаты некоторых категорий бюджетников. Об этом сообщается на сайте правительства России.
Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госорганов. Также зарплаты повысятся у гражданского персонала воинских частей и других категорий.
Для индексации в федеральном бюджете на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.
Между тем с января следующего года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что в феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции.
В апреле будет прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде России. По мнению Гаврилова, основной целью новой схемы будет учитывание разных факторов в экономике и приближение пенсионных выплат к реальным изменениям уровня цен и зарплат.
"Мой район. Новости": страховые пенсии будут увеличивать дважды в год