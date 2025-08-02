Кабмин проиндексирует зарплаты некоторых категорий бюджетников с 1 октября

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В РФ с 1 октября будут проиндексированы на 7,6% зарплаты некоторых категорий бюджетников. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Индексация коснется работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, а также федеральных госорганов. Также зарплаты повысятся у гражданского персонала воинских частей и других категорий.

Для индексации в федеральном бюджете на текущий год и плановый период 2026 и 2027 годов предусмотрено 30,8 миллиарда рублей.

Между тем с января следующего года начнет действовать порядок двойной индексации страховых пенсий. Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов напомнил, что в феврале 2026 года выплаты пересчитают с учетом прошедшей инфляции.

В апреле будет прибавка в зависимости от того, сколько средств собралось в Соцфонде России. По мнению Гаврилова, основной целью новой схемы будет учитывание разных факторов в экономике и приближение пенсионных выплат к реальным изменениям уровня цен и зарплат.

