Депутат Бессараб: повышение МРОТ до 50 тысяч рублей разгонит инфляцию

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Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 50 тысяч рублей разгонит инфляцию, заявила в беседе с News.ru член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Ранее лидер фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов сообщил, что в ГД внесут законопроект о повышении МРОТ до 50 тысяч рублей с 1 января следующего года.

По мнению Бессараб, средств и возможностей на это не хватит, так как в стране достаточно серьезными темпами растет заработная плата. Кроме того, примерная величина МРОТ, установленная правительством на следующий год, составляет около 27 тысяч рублей.

"Чем больше мы мгновенно поднимем заработную плату, тем в разы больше поднимется себестоимость выпускаемой продукции. Разгоним инфляцию, что это даст нам? Ничего хорошего", – высказалась парламентарий.

Депутат назвала инициативу неоднозначной в нынешней экономической ситуации. Она также отметила, что к 2030 году МРОТ планируется увеличить до 35 тысяч рублей, что уже является амбициозной, но выполнимой задачей. Работодателям придется повышать сетку тарифов, чтобы сохранить разницу между зарплатой технического уборщика и ведущего инженера, пояснила Бессараб.

"Мы понимаем, что она (разница зарплат. – Прим. ред.) не может составлять 100–120 рублей, это должна быть существенная дифференциация. А значит, затраты на такое повышение очень существенные как в госбюджетном секторе, так и в реальном секторе экономики", – пояснила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что с 1 августа отделение Соцфонда РФ по Москве и области увеличит выплаты работающим пенсионерам. Их получат 1,3 миллиона граждан. Индексация коснется тех, кто продолжил официально работать в 2024 году и за кого работодатели уплачивали взносы.