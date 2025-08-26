Экономист Ордов усомнился в введении в России ежеквартальной индексации зарплат

Обязательную ежеквартальную индексацию заработных плат для всех категорий работников предложил ввести в РФ депутат Госдумы Сергей Миронов. Реально ли такое нововведение и как еще изменится оплата труда россиян в ближайшее время – в нашем материале.
"Не поспевает за ростом цен"
Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации зарплат. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину.
Парламентарий предложил закрепить в ТК РФ норму, обязывающую всех работодателей повышать доходы сотрудников в соответствии с уровнем инфляции. Причем не только в государственном, но и в частном секторе. Как уточнил Миронов, размер повышения должен полностью соответствовать официальной инфляции за прошедший квартал.
По данным Миронова, зарплату от 22,4 до 40 тысяч рублей получают 15,2% россиян, а от 40 до 60 тысяч – каждый пятый работающий гражданин. При нынешних ценах на продукты, лекарства и проезд МРОТ должен составлять не менее 60 тысяч рублей, заключил парламентарий.
При этом ряд нововведений в плане оплаты труда ждет жителей страны уже в начале осени. Например, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок определения средней зарплаты. В частности, одно из изменений включает в расчет не только премии, но и денежные поощрения работника. Кроме того, будет введено отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия.
Также с начала осени станет невозможно снижать премии более чем на 20% от зарплаты. Информация об этом есть в законе, размещенном на портале опубликования правовых актов. Изменится и порядок расчета отпускных: с начала осени в них будут учитываться квартальные и годовые премии.
"Вырастет теневая занятость"
Ежеквартальная индексация зарплат с привязкой к уровню инфляции спровоцирует рост цен. Такое мнение в беседе с News.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Мы это уже проходили 1990-е годы, когда рост инфляции сопровождался ростом каких-то социальных гарантий, но люди просто не успевали их получать. Более того, многие предложения от законодателей не были обеспечены бюджетным правилом, и в результате законов якобы хороших было очень много, но обеспеченное их выполнение было меньше 20%", – сказала она.
О том, что введение данной инициативы маловероятно, в беседе с Москвой 24 высказался и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.
При этом Ордов отметил, что на сегодняшний день уровень зарплат не стоит на месте.
"Реальные доходы растут, и компании переживают от того, что заработная плата начинает составлять существенную долю их расходов. Кроме того, дефицит рабочих рук вынуждает их существенно увеличивать ее по наиболее востребованным профессиям", – отметил эксперт.
В свою очередь, HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с Москвой 24 предположил, что в случае принятия инициативы рынок труда может ждать рост теневой занятости.
"Сейчас индексация зарплат проходит раз в год. Сложно представить, что предприятия, министерства, ведомства, будут проводить ее раз в квартал. Даже если это произойдет, проиндексируются и цены. Плюс рост зарплат будет способствовать и росту размера налогов", – пояснил он.
По мнению эксперта, это невыгодно ни для работодателей, ни для персонала, что в итоге может повлечь за собой уход сотрудников в черную или серую занятость.