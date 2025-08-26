Экономист Ордов усомнился в введении в России ежеквартальной индексации зарплат

Обязательную ежеквартальную индексацию заработных плат для всех категорий работников предложил ввести в РФ депутат Госдумы Сергей Миронов. Реально ли такое нововведение и как еще изменится оплата труда россиян в ближайшее время – в нашем материале.

"Не поспевает за ростом цен"

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой об обязательной ежеквартальной индексации зарплат. Как сообщает РИА Новости, соответствующее обращение он направил председателю правительства Михаилу Мишустину.

Парламентарий предложил закрепить в ТК РФ норму, обязывающую всех работодателей повышать доходы сотрудников в соответствии с уровнем инфляции. Причем не только в государственном, но и в частном секторе. Как уточнил Миронов, размер повышения должен полностью соответствовать официальной инфляции за прошедший квартал.





Сергей Миронов депутат Госдумы Чаще всего на ежегодной основе индексация проводится в бюджетной сфере, но даже там ее размер не всегда поспевает за ростом цен.

По данным Миронова, зарплату от 22,4 до 40 тысяч рублей получают 15,2% россиян, а от 40 до 60 тысяч – каждый пятый работающий гражданин. При нынешних ценах на продукты, лекарства и проезд МРОТ должен составлять не менее 60 тысяч рублей, заключил парламентарий.

При этом ряд нововведений в плане оплаты труда ждет жителей страны уже в начале осени. Например, с 1 сентября 2025 года в России начнет действовать новый порядок определения средней зарплаты. В частности, одно из изменений включает в расчет не только премии, но и денежные поощрения работника. Кроме того, будет введено отдельное правило расчета среднего заработка для выплаты выходного пособия.

Также с начала осени станет невозможно снижать премии более чем на 20% от зарплаты. Информация об этом есть в законе, размещенном на портале опубликования правовых актов. Изменится и порядок расчета отпускных: с начала осени в них будут учитываться квартальные и годовые премии.

"Вырастет теневая занятость"

Ежеквартальная индексация зарплат с привязкой к уровню инфляции спровоцирует рост цен. Такое мнение в беседе с News.ru заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Мы это уже проходили 1990-е годы, когда рост инфляции сопровождался ростом каких-то социальных гарантий, но люди просто не успевали их получать. Более того, многие предложения от законодателей не были обеспечены бюджетным правилом, и в результате законов якобы хороших было очень много, но обеспеченное их выполнение было меньше 20%", – сказала она.

О том, что введение данной инициативы маловероятно, в беседе с Москвой 24 высказался и директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов.





Константин Ордов директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова, доктор экономических наук Проблема в том, что бюджет в России верстается на год, и в этом отношении непредсказуемость инфляции не добавляет устойчивости с точки зрения государственных финансов.

При этом Ордов отметил, что на сегодняшний день уровень зарплат не стоит на месте.

"Реальные доходы растут, и компании переживают от того, что заработная плата начинает составлять существенную долю их расходов. Кроме того, дефицит рабочих рук вынуждает их существенно увеличивать ее по наиболее востребованным профессиям", – отметил эксперт.

В свою очередь, HR-эксперт, руководитель международного агентства по подбору персонала Гарри Мурадян в разговоре с Москвой 24 предположил, что в случае принятия инициативы рынок труда может ждать рост теневой занятости.

"Сейчас индексация зарплат проходит раз в год. Сложно представить, что предприятия, министерства, ведомства, будут проводить ее раз в квартал. Даже если это произойдет, проиндексируются и цены. Плюс рост зарплат будет способствовать и росту размера налогов", – пояснил он.

По мнению эксперта, это невыгодно ни для работодателей, ни для персонала, что в итоге может повлечь за собой уход сотрудников в черную или серую занятость.