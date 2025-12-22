Григорий Лепс рассказал, почему откладывает свадьбу с Авророй Кибой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Певец Григорий Лепс не может устроить свадьбу со своей избранницей Авророй Кибой, пока идет СВО. Об этом рассказал артист изданию Super.ru на презентации нового сезона "Шортс шоу" Мариам Тилляевой.

"Дело не в деньгах, деньги я найду. Иногда они у меня водятся, но сама атмосфера, грубо говоря, войны не располагает к тому, чтобы мы закатили (свадьбу. – Прим. ред.)", – отметил Лепс.

По словам певца, он намерен пригласить на торжество Владимира Путина. Артист надеется, что Путин согласится.

Ранее Киба примерила белое платье и намекнула на беременность. Подписчики спросили девушку, какой наряд она бы выбрала на Хеллоуин, чтобы напугать окружающих. В ответ Киба выложила сгенерированное видео, на котором она сначала ходила по пляжу в красном платье, а затем оно превратилось в белое.

До этого Киба высмеяла информацию о разрыве отношений с Лепсом. На прямой вопрос поклонников она ответила, что ни она, ни артист о расставании не знают. Киба также прокомментировала слухи о том, что у нее якобы появился любовник или что она украла деньги и уехала в Марокко.

