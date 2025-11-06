Невеста Лепса намекнула на беременность

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/avrorakiba

Студентка Лондонского колледжа моды, блогер и невеста певца Григория Лепса Аврора Киба примерила белое платье и намекнула на беременность. Видео она опубликовала в соцсети Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщает телеканал "360".

Подписчики спросили девушку, какой наряд она бы выбрала на Хеллоуин, чтобы напугать окружающих. В ответ Киба выложила сгенерированное видео, на котором она сначала ходила по пляжу в красном платье, а затем оно превратилось в белое.

"Этот Хеллоуин я провела дома, болея. Но попугать вас напоследок все-таки решила. А то в следующем году, может, такой возможности уже не будет. Буду пугать животом", – написала она.

Ранее Киба высмеяла информацию о разрыве отношений с Лепсом. На прямой вопрос поклонников она ответила, что ни она, ни артист о расставании не знают. Киба также прокомментировала слухи о том, что у нее якобы появился любовник или что она украла деньги и уехала в Марокко.