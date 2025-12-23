Дмитриев прилетел в Москву после переговоров в Майами

Фото: x.com/kadmitriev

Специальный представитель президента РФ, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев вернулся из Майами в Москву после переговоров по урегулированию украинского вопроса. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

"Снова в Москве", – написал Дмитриев.

Также спецпредставитель президента прикрепил к своему сообщению видео с новогодними украшениями столицы.

Дмитриев встречался с представителями администрации США в Майами для обсуждения урегулирования ситуации на Украине. По результатам этих переговоров спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф заявил, что Россия по-прежнему остается приверженной достижению мирного урегулирования конфликта.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия по итогам переговоров в Майами будет смотреть, насколько наработки к мирному плану соответствуют пониманиям, достигнутым на саммите Россия – США на Аляске.