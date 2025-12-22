Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

В ряде европейских стран на фоне переговоров по урегулированию украинского конфликта нарастает чувство безысходности, вызванное укрепляющейся позицией России. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на турецкое издание dikGazete.

"Русские, видя в своих руках преимущества на переговорах, больше не беспокоятся о затягивании конфликта. Москва знает, что она сильная сторона за переговорным столом. Мы также слышим, что Кремль не намерен отступать от своих условий. Именно поэтому Запад паникует", – говорится в статье.

СМИ утверждает, что затяжной характер противостояния негативно отражается не только на Украине, но и на экономическом состоянии Европы. По словам журналистов, дальнейшее продолжение конфликта может привести к стратегическому поражению Запада в конфронтации с Россией.

Ранее спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев встретился с представителями американской администрации в Майами для обсуждения вопроса урегулирования на Украине.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф после переговоров выразил уверенность в том, что Москва остается приверженной достижению мира. Сам Дмитриев после встречи намекнул, что следующий раунд переговоров может пройти в Москве.