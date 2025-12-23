Форма поиска по сайту

Вице-премьер Патрушев заявил, что ситуация с ценами на картофель в РФ будет под контролем

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Вице-премьер Дмитрий Патрушев рассчитывает, что Минсельхозу РФ удастся в среднесрочной перспективе удержать ситуацию с ценами на картофель под контролем. Об этом он заявил в интервью газете "Известия".

По словам Патрушева, в 2025 году сбор картошки стал гораздо выше, чем в 2024 году. Вице-премьер выразил надежду, что на этом фоне Минсельхоз с учетом опыта прошлых лет, сможет сдержать цены на картофель.

Также Патрушев напомнил, что в 2023 году российские аграрии собрали рекордный за 30 лет урожай картофеля – 8,6 миллиона тонн. При наличии такого предложения цены на него упали. Однако год спустя урожай картофеля составил 7,3 миллиона тонн, и рынок начал "отыгрывать" стоимость продукции.

Ранее председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов рассказал, что перед Новым годом в магазинах России было зафиксировано снижение цен на ряд популярных продуктов, в числе которых мандарины, сливочное масло, яйца и картофель.

По оценкам экспертов, к середине декабря цена на сливочное масло снизилась на 24%, достигнув 748 рублей за 1 килограмм. Стоимость яиц упала почти на 25%, а картофель подешевел более чем на четверть. Мандарины стали дешевле на 15–25%.

политикаэкономикаеда

