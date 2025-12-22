Форма поиска по сайту

22 декабря, 15:27

Экономика

Цены на ряд популярных продуктов в России снизились перед Новым годом

Фото: depositphotos/Dream79

Перед Новым годом в магазинах России было зафиксировано снижение цен на ряд популярных продуктов, в числе которых – мандарины, сливочное масло, яйца и картофель, сообщил газете "Известия" председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов.

По данным газеты, к середине декабря цена на сливочное масло снизилась на 24%, достигнув 748 рублей за 1 килограмм. Стоимость яиц упала почти на 25%, а картофель подешевел более чем на четверть. Мандарины стали дешевле на 15–25%. Помимо этого, было отмечено незначительное падение цен на сахар и крупы.

Специалисты объясняют эту тенденцию сезонными факторами и увеличением объемов производства. В то же время, как отметило издание, переработчики сталкиваются с высокими расходами на энергию и логистику. Фермеры же, в свою очередь, могут потерять мотивацию в связи со снижением закупочных цен на молоко.

"Наша задача – использовать кооперативные механизмы, чтобы амортизировать этот удар, гарантируя стабильный сбыт нашим фермерам по долгосрочным контрактам и не допуская их демотивации", – рассказал Богданов.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) установит причины высоких наценок на некоторые продукты питания в сетевых магазинах. Служба направила запрос с требованием назвать причины наценок в адрес сетей группы компаний Х5 ("Пятерочка" и "Перекресток"), а также "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса".

Подготовка к новогоднему застолью для москвичей будет стоить около 1 500 рублей на гостя

