16 декабря, 10:45

Экономика

ФАС установит причины высоких наценок на продукты в России

Федеральная антимонопольная служба России установит причины высоких наценок на некоторые продукты питания в сетевых магазинах. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Специалисты изучили закупочные и розничные цены на некоторые категории продовольственных товаров за январь – август 2025 года. В итоге были выявлены высокие средневзвешенные наценки в 10 крупнейших федеральных торговых сетях. О каких именно товарах идет речь, в публикации не сообщается.

В итоге ФАС направила соответствующий запрос в адрес сетей с требованием назвать причины высоких наценок. Речь идет о сетях группы компаний Х5 ("Пятерочка" и "Перекресток"), "Магнит", "Дикси", "Ашан", "О’Кей", "Лента", "Гиперглобус", "Мария Ра", "Монетка" и "Азбука вкуса".

"В случае выявления нарушений служба будет принимать меры антимонопольного реагирования", – отметили в пресс-службе.

Также для сдерживания цен сетям порекомендовали добровольно снизить и впоследствии ограничить торговые наценки на самые востребованные категории социально значимых продовольственных товаров.

Ранее сообщалось, что уловки магазинов с ценниками ежегодно лишают россиян около 1 триллиона рублей. В основном жалобы поступают на шринкфляцию – уменьшение количества или веса товара, указание цены не за целую упаковку, а за отличный от массы продукта вес.

