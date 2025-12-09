Экономист Сафонов раскритиковал идею ограничения цен на новогодние продукты

В Общественной палате предложили ввести ограничение цен на новогодние продукты, сообщили СМИ. Есть ли в этом необходимость и как на подобные решения отреагирует рынок, разбиралась Москва 24.

"Новогодний набор"

Ограничивать рост цен на продукты для популярных новогодних блюд в преддверии праздников предложил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. В беседе с ТАСС он высказал идею ввести понятие "новогодний набор" по аналогии с "борщевым".





Владислав Гриб заместитель секретаря Общественной палаты РФ Раз в год на две-три недели вводить такое ограничение – будет эффективно. Думаю, наши ретейлеры сильно не пострадают от этого.

При этом статистика свидетельствует о росте стоимости праздничных продуктов. По данным Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ), минимальная цена набора продуктов для салата оливье (картофель, маринованные огурцы, яйца, вареная колбаса, консервированный горошек, лук, морковь и майонез) на четыре персоны в крупных торговых сетях за год выросла на 2,1% и составила 363 рубля. В Росстате подсчитали, что с учетом всех каналов продаж такой же набор товаров обойдется в РФ в среднем в 618 рублей.

В то же время, чтобы избежать финансовых трудностей в период новогодних праздников, важно грамотно планировать бюджет. Об этом в разговоре с Москвой 24 заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Эксперт пояснил, что повышенные траты в декабре и длинные выходные в январе нарушают привычный для населения двухнедельный финансовый цикл. Это может быть особенно чувствительно для тех, кто живет от зарплаты до зарплаты, и для тех, у кого есть три и более кредитных обязательств.

По словам Ордова, ключевой принцип избежать финансовых трудностей – соизмерять свои желания с реальными возможностями при покупке подарков и подготовке к празднику. Он подчеркнул, что даже без детального плана по дням необходимо четко понимать, какую сумму можно потратить до следующего поступления денег, чтобы сохранить финансовую устойчивость.

Новогодние скидки

Фото: ТАСС/Олег Волков

При этом, по мнению доктора экономических наук, профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, любое искусственное ограничение цен приводит в итоге к их последующему скачкообразному росту.

"Экономика работает просто: если владельцу магазина говорят продавать товар не по 10 рублей, а по 8, он несет убыток в 2 рубля. Этот убыток копится. Когда ограничение снимают, продавец вынужден компенсировать свои потери, поднимая стоимость выше исходного уровня", – пояснил эксперт в разговоре с Москвой 24.





Александр Сафонов доктор экономических наук В экономике чудес не бывает. Если нет возможности снизить издержки за счет роста производительности или конкуренции, любая попытка административного сдерживания цен приведет либо к исчезновению товара с полок, либо к последующему резкому подорожанию.

Он уточнил, что продавцы часто не производят товары самостоятельно, а получают их от производителей, которые также хотят получить свою часть прибыли.

"Ограничивая ретейл, мы бьем по всей цепочке: предприятия недополучают доход, что может привести к задержкам зарплат их сотрудникам. Кто от этого выиграет? Никто. Это исключительно популистские меры", – добавил Сафонов.

При этом в качестве одного из способов сдерживания спекуляций экономист предложил зафиксировать максимальную торговую наценку относительно известной себестоимости товара.

"Но и здесь есть сложность: государство не всегда может контролировать все каналы сбыта. Производитель, видя высокий спрос на свой товар, может придержать поставки в сети, где действует ограничение, и продать его дороже через другие каналы, например на маркетплейсе", – пояснил эксперт.

При этом цены на продовольственные товары в среднем не возвращаются к прежнему уровню после роста. Их дальнейшее повышение часто связано с новыми налоговыми мерами или законодательными изменениями, рассказал Москве 24 маркетолог, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

"Однако есть категория товаров, которые можно условно назвать "новогодними" – например шоколадные конфеты, селедка, шампанское. На них наблюдается значительный рост цен в предпраздничный период, после которого они могут частично снизиться. Остальные, как правило, остаются на достигнутом уровне либо меняются несущественно", – пояснил Новиков.

Сезонные продукты, такие как мандарины, могут подорожать из-за высокого спроса, а затем стать дешевле, если остаются нераспроданные остатки. Аналогичная динамика характерна для елочных украшений, которые после праздников подвергаются уценке, поскольку их невозможно реализовать до следующего года, уточнил маркетолог.

"В целом статистика показывает, что цены выравниваются без резких колебаний и предновогодний рост во многом является маркетинговым инструментом. При этом важно разделять крупные сети и небольшие магазины", – добавил он.





Игорь Новиков маркетолог, член Гильдии маркетологов К концу года продукты в среднем дорожают на 5–15%. Однако крупный ретейлер может намеренно снижать цены на самые популярные товары – мандарины, селедку, шоколадные конфеты – продавая их по минимальной стоимости, чтобы привлечь покупателей, которые также приобретут другие товары с более высокой наценкой.

В то же время мелкие магазины, наоборот, повышают цены на ходовые позиции, следуя логике рыночного спроса. Например, селедка под шубой в крупной сети может стоить около 500 рублей, а в магазине у дома цена салата способна достигать 700. При этом несезонные товары в небольших магазинах иногда оказываются дешевле, чем в сетях, пояснил Новиков.

"Например, в этом году благодаря хорошему урожаю и налаженным поставкам мандаринов ожидается снижение их стоимости примерно на 5,5% по сравнению с началом года", – уточнил он.

При этом, по словам эксперта, количество обращений в Союз потребителей по поводу недобросовестного ценообразования за 2023–2025 годах выросло почти в два раза.

"Часто встречается практика, когда цены искусственно завышаются перед праздниками, а затем предлагаются "скидки", которые на самом деле лишь возвращают стоимость к обычному уровню. Однако настоящие распродажи происходят после Нового года – в январе и феврале, когда ретейлеры стремятся избавиться от неликвидных товаров: деликатесов, алкоголя, бытовой техники, зимней одежды", – рассказал Новиков.

Он обратил внимание на то, что в предновогодний период ждать существенного снижения цен не стоит, даже если крупные сети предлагают отдельные акционные позиции – это чаще всего способ завлечь покупателей в надежде на продажу других товаров по повышенным ценам.

При этом ежегодно Федеральная антимонопольная служба (ФАС) напоминает сетям о недопустимости необоснованного роста цен на товары повышенного спроса. Однако мелкие магазины, как правило, не подпадают под жесткий контроль, заключил эксперт.